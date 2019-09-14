Altıntaş'ta Güvenlik Toplantısı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Kaymakam Vekili Halil İbrahim Ertekin'in başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Tüm güvenlik konularının ele alındın toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, İlçe Emniyet Amiri Emre Vural, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Ataselim, Şube Müdürü Fırat Annak, okul idarecileri, okul aile birliği temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Vekili Halil İbrahim Ertekin, ilçenin güvenliği konusunda yürütülecek hizmetler ve sorunların çözümü için bu tür toplantıların sık sık yapılacağını ifade etti.

Toplantıda, Kent Güvenlik Sistemi (KGS) ile yapılan çalışmalarla, okul çevresi güvenlik sistemleri, taşımalı öğrenci servisleri ve güvenli internet kullanımı gibi hususlar ele alındı.