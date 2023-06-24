İhlas Haber Ajansı

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Altıntaş'ta halk oyunları kursu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Müzik Kursu ve Halk Oyunları Kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Müzik Kursu ve Halk Oyunları Kursu açıldığı bildirildi.


Konuyla ilgili Altıntaş Belediyesinden yapılan açıklamada, ”Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansının destekleriyle (SOGEP) programı çerçevesinde belediyemizce yürütülen “Roman Kültür Evi” projesi devam etmektedir. Projemiz çerçevesinde Müzik Kursu ve Halk Oyunları kursu gerçekleştirilmiştir” denildi.

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