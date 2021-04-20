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Altıntaş'ta hatıra ormanı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, 4 ay önce hayatını kaybeden iş insanı Murat Göksu anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 4 ay önce hayatını kaybeden iş insanı Murat Göksu anısına hatıra ormanı oluşturuldu.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemizin çok değerli iş adamlarından olan ve 4 ay önce hayatını kaybeden Murat Göksu anısına, ilçemiz Akçaköy yolu üzerinde 10 bin ağaçlık hatıra ormanı oluşturduk. Hatıra ormanı aile fertlerinin gayretleriyle oluşturuldu. Ladin, karaçam ve sedir ağaçlarından oluşan hatıra ormanı fidan dikimi etkinliğine AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve ilçemiz protokolü katıldı. Bu vesile ile 4 ay önce vefat eden iş insanı Murat Göksu'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim'' dedi.

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