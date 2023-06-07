Altıntaş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki sergin açılışına Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven katıldı. Bağlama kursu ve halk oyunları kursunun gösterileri ile başlayan etkinlikte, çinicilik, giyim, amigurumi ve robotik kodlama sergilerini ziyaret eden Kaymakam Bozoğlan, emeği geçen kursiyer ve öğretmenlere teşekkür etti.

Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi