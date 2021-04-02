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Altıntaş'ta içme suyu hattı yenileme çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde eski olan içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde eski olan içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Akpınar mevkiinde, çok eski olan ve devamlı olarak sıkıntı veren, insan sağlığını olumsuz etkileyen içme suyu hattının, modern bir şekilde yenileme işlemi tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu hizmetin Altıntaş halkımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum'' ifadelerini kulandı.

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