Altıntaş'ta ikinci dönem eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı

Kütahya'nın Altıntaş İlçesinde ikinci dönem eğitim-öğretim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp başkanlığında öğrenci başarısının arttırılması ve okul güvenliği konuları üzerine yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Elvan Bozok, İlçe Emniyet Amirliği Komiser Yardımcısı Tolga Yolaçan, ilçe muhtarları, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.