İhlas Haber Ajansı

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Altıntaş'ta ilkokul öğrencilerine diş taraması ve diş sağlığı eğitimi

Altıntaş Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altıntaş Belediyesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehanesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilkokul öğrencilere diş taraması yapıldığı ve diş sağlığı eğitimi verildiği bildirildi.


Altıntaş Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “ Protokol çerçevesinde ilk olarak Çayırbaşı Yaşar Çakır İlkokulu ve Eymir İlkokullarında öğrencilere diş taraması yapılıp diş sağlığı eğitimi verildi. Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve kurum amirleri ile birlikte okulları ziyaret ederek öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye etti” ifadelerine yer verildi.

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