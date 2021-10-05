İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altıntaş'ta ilkokullar arası halı saha turnuvası

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası halı saha turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası halı saha turnuvası düzenlendi.


İlkokullar arası halı saha turnuvasının başlangıç vuruşunu Kaymakam Mehmet Can İrdelp yaptı. Çocukların sporu sevmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çeken Kaymakam İrdelp, maçın karşılaşma vuruşunu gerçekleştirirken, çocuklarla eğlenceli diyaloglar yaşadı.


Turnuvanın ilk maçında Zafertepe İlköğretim Okulu 3. ve 4. sınıflar karşılaştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.