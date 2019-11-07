Altıntaş'ta 'İş sağlığı güvenliği' kursu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik 'İş sağlığı güvenliği kursu' açıldı.

Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ahmet Doyduk, yaptığı açıklamada, ''Verdiğimiz eğitimde, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, doğru davranış modellerinin kazanıldırılması, farkındalılığın artırılması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasını amaçlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinin toplumun her kesimini çok yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlarımızı da bu kursumuzda bilgilendiriyoruz. İş güvenliğiyle ilgili çalışanların iyi eğitim alması gerekli. Bu sayede hem işçi kayıplarının önüne geçilir hem de işyeri güvenliği sağlanır. Bu açıdan çalışan temsilcilerine çok fazla iş düşüyor” diye konuştu.