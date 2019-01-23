Altıntaş'ta 'Kalorifer ateşçiliği' kursu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği' kursu açıldı.

Toplam 41 vatandaşın başvuru yaptığı kursun teorik derslerinin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ömer Halis Demir sınıfında, uygulama dersleri ise yine Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kalorifer kazanı alan bölgesinde yapılacağı bildirildi.

Kursu, gelen talep üzerine açtıklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut, Açılan Kursun Öğretmenliğini Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi Alan Şefi Nafiz Çetin yapıyor ve 48 saat sürecek. Altıntaş gelişmekte olan bir ilçe ve son yıllarda ilçede kaloriferli çok katlı binalar yapılmakta. Bunun yanı sıra resmi kurumlar bulunmaktadır. Apartman sakinleri ve kurum amirleri kalorifer yaktırma konusunda müdürlüğümüzden kursa katılıp belgelerini alan kişileri tercih edecektir. Bu manada bir istihdam sağlanmış olacak. Ayrıca müstakil yerleşim alanlarda oturanlar da kendi evlerinin kaloriferlerini yakmak için kursumuza katılırlarsa alacakları teorik ve pratik eğitimler sayesinde daha güvende olacaklardır" diye konuştu.

Kursa 66 yaşında katılan Ahmet Temel evinin kaloriferini bilinçli ve güvenli bir şekilde yakmak için kursa katıldığını belirtti.