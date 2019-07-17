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Altıntaş'ta kanalizasyon ve kilitli parke döşeme çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kanalizasyon ve kilitli parke taşı yapım işlerinin devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kanalizasyon ve kilitli parke taşı yapım işlerinin devam ettiği bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Şehit Er Mehmet Emin Borazan Caddesinde, kanalizasyon ve kilit parke taşı çalışması yapıyoruz. Amacımız halkımızın sıkıntılarını belirlediğimiz plan ve program dahilinde çözmek. Bunun için çalışmalarımız belediye ekiplerimiz tarafından özverili bir şekilde yapılıyor. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun inşallah'' ifadelerini kullandı.

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