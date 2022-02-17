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Altıntaş'ta kapalı futbol sahası yapım çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan sentetik çim yüzeyli kapalı futbol sahasında çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan sentetik çim yüzeyli kapalı futbol sahasında çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam eden sentetik çim yüzeyli kapalı futbol sahası çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Arif Teke, “ Kapalı futbol sahası en kısa zamanda bitirilerek gençlerimizin, sporseverlerimizin ve halkımızın hizmetine sunulacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi..

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