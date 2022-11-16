Altıntaş'ta Kent Park hizmete girdi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan Kent Park hizmete girdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke, ”Belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen, ilçemiz Avşar Deresi yürüyüş yoluna komşu, Kent Park tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Halkımızın ve özellikle çocuklarımızın, nezih bir ortamda rahatça vakit geçirebilecekleri projeye destek veren, Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay, milletvekillerimiz, Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, belediye meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımız ve emeği geçen herkese Altıntaş halkımız ve özellikle çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.