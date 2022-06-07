Altıntaş'ta “Kent Park” projesi hayata geçiriliyor

Belediye Başkanı Arif Teke konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Belediyemiz tarafından yapılması planlanan ve ilçemiz Avşar Deresi yürüyüş yoluna komşu olacak, “Kent Park” projemizin ihalesi yapılarak ilgili firmaya yer teslimi yapılmıştır. İlçemize yakışacak halkımızın ve yavrularımızın rahat bir şekilde vakit geçirebileceği parkımızın yapımına en kısa zamanda başlanacaktır. Projeye destek veren Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, Valimiz Ali Çelik, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Belediye Meclis üyelerimiz, Belediye çalışanlarımız ve emeği geçen herkese Altıntaş halkı adına teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.