Altıntaş'ta Korona virüs denetimi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından Dinamik Denetim Modeli kapsamında Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke ve kurum amirleri, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, maske mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu ve normalleşme kararları ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Kontrollü normalleşme döneminin devreye alınmasıyla, İçişleri Bakanlığımızın 03 Mart 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda “Dinamik Denetim Süreci” başlatılarak, etkin ve yüksek kapasite ile istikrarlı ve sıkı denetimler neticesinde (Covid-19) salgınının en kısa sürede durdurulması planlanıyor. Bu çerçevede yapılan denetimlerde, alınan önlem ve tedbirlere riayet edilmesi minvalinde, Cumhurbaşkanlığı Kararları ve İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile belirlenen kuralları iş yeri sahipleri ve vatandaşlarımıza birebir anlatarak, dinamik denetim sürecinde yapılacak denetimlerin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ve koordinesiyle, yüksek kapasiteli, etkinlik ve süreklilik arz edecek şekilde devam edeceğini belirttik'' dedi.