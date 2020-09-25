Altıntaş'ta Korona virüs denetimleri

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde esnaflara yönelik Korona virüs (Covid19) denetimlerinin çok sıkı uygulandığı bildirildi.

Denetimler Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp başkanlığında, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve ilgili kamu kurumlarının yönetici ve personellerinin katılımıyla yapıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Son dönemde ülke genelinde tırmanışta olan vaka sayılarını azaltmak için sosyal mesafe, temizlik ve en önemlisi maske kullanımının önemini esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza anlattık. Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerimiz belli aralıklarla devam ediyor. Polis ve jandarma ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylerimizde aralıksız denetim yapıyor. İnşallah kısa sürede ülkemiz bu salgından tamamen kurtulacak. Tedbirlere uyalım, sosyal mesafe, hijyen ve en önemlisi maske takma konusunda kesinlikle ihmalde bulunmayalım'' ifadelerini kullandı.