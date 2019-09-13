Altıntaş'ta köy okullarına ziyaret

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu köy okullarını ziyaret ederek ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Köy okullarına yapılan ziyarete, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfullah Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Özel Büro Görevlisi Serdar Sarıyer de katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Erenköy, Üçhüyük ve Çayırbaşı köylerimizdeki okullarımıza ziyaret gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle bir araya gelip onların ağzından isteklerini dinledik. Daha sonra okullarımızın fiziki çevrelerinde incelemelerde bulunarak, öğrencilerimizin sosyal faaliyet alanları konusunda okul yönetimleri ve öğretmenlerimizle istişarelerde bulunduk. Öğrencilerimizin neşeli oluşu ve okullarından memnun olduklarını beyan etmeleri bizleri çok memnun etti'' ifadelerini kullandı.