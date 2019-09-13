İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıntaş'ta köy okullarına ziyaret

Kütahya’nın Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu köy okullarını ziyaret ederek ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu köy okullarını ziyaret ederek ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.


Köy okullarına yapılan ziyarete, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfullah Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Özel Büro Görevlisi Serdar Sarıyer de katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Erenköy, Üçhüyük ve Çayırbaşı köylerimizdeki okullarımıza ziyaret gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle bir araya gelip onların ağzından isteklerini dinledik. Daha sonra okullarımızın fiziki çevrelerinde incelemelerde bulunarak, öğrencilerimizin sosyal faaliyet alanları konusunda okul yönetimleri ve öğretmenlerimizle istişarelerde bulunduk. Öğrencilerimizin neşeli oluşu ve okullarından memnun olduklarını beyan etmeleri bizleri çok memnun etti'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.