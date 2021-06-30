Altıntaş'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında ön çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kütahya İl Tarım Müdürü Orhan Özçalık, yaptığı açıklamada, ''İlimiz genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, kırsal alanda gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla uygulanacak olan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ön çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Altıntaş ilçemizde ekiplerimiz saha çalışmaları yapmaktadır. İlimiz genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, kırsal alanda gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla başlatılan proje ile küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır” dedi.