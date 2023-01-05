Altıntaş'ta marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Market reyonları gezen belediye zabıta ekiplerince fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünler incelendi.

Denetimler sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.