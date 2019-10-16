Altıntaş'ta mesire alanına gül

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilçeye 1 kilometre mesafedeki Gediz yolu üzerindeki yeni mesire alanına Altıntaş ilçe protokolü tarafından gül dikimi gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca mesire alanı olarak tahsis edilen, Gediz yolu üzerinde bulunan 200 dekarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları yanısıra gül dikimi de gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Arif Teke, ''Altıntaş Belediyesi mesire alanına, sayın Kaymakamımız, Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Meclis üyelerimiz, İlçe Jandarma Bölük Komutanımız, ilçe Emniyet Amirimiz ile birlikte ağaçlandırma ve gül dikimi çalışması yaptık. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah'' ifadelerini kullandı.