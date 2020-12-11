İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıntaş'ta metruk binalar yıkılıyor

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi tarafından kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi taşıyan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi tarafından kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi taşıyan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde tehlike arz eden metruk binaların yıkımı, belediye ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Bu vesileyle hem görüntü kirliliği, hem de tehlike ortadan kalkmış oluyor. Çalışmalarımızı kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Emeği geçen belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Her şey, daha iyi ve daha güzel yaşanabilecek Altıntaş için'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.