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Altıntaş'ta mezarlık temizleme çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye temizlik ekipleri tarafından temizlik ve peyzaj çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye temizlik ekipleri tarafından temizlik ve peyzaj çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçe halkımızın, mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmesi ve geçmişimize saygımızın bir ifadesi olarak, mezarlığımızda bahar temizliği ve peyzaj çalışmaları başlatılmıştır. Emeği geçen işçi kardeşlerimize ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum'' dedi.

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