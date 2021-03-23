Altıntaş'ta ''Moda tasarım'' kursu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ''Moda tasarım'' kursu açıldığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve beraberindeki heyet ile birlikte İlçe Halk Eğitim Merkezinde devam eden kursu ziyaret etti.

Kaymakam İrdelp, yaptığı açıklamada, ''Ev ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak olan moda tasarım kursuna başlayan bayan kursiyerlerimizi ziyaret ettik. Yaptıkları çalışmaları inceledik. Kadınlarımız için oldukça faydalı olduğuna inandığımız bu eğitimde, kursiyer ve eğitmenlerimize başarılar diliyoruz'' ifadelerini kullandı.