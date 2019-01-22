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Altıntaş'ta ''Motorlu Taşıtlar Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu'' kursu sona erdi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’’Motorlu Taşıtlar Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu’’ kursunun sona erdiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''Motorlu Taşıtlar Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Sınav Sorumlusu'' kursunun sona erdiği bildirildi.


Altıntaş Halk Eğitim Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, ''88 saat teorik 8 saat uygulamalı eğitim alan kursiyerler yeni sınav mevzuatıyla ilgili bilgilendirildi. Dumlupınar Üniversitesi Spor Şube Müdürü Ali Akyol ve Rehber Öğretmen Yunus Emre Erduğan tarafından teorik eğitimleri verilen kursiyerler, Sürücü kurslarının usta öğreticileri Mustafa Metin, Fatma Gülfem Metin, Orhan Çamcıoğlu, Funda Uçar ve Murat Doğan tarafından uygulamalı eğitim aldı'' diye konuştu.

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