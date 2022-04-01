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Altıntaş'ta öğrencilere ağaç budama eğitimi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu Müdürlüğü’nün, ”Yerli Tohum Tarım Atölyesi” isimli projesi çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere ağaçlarda budamanın nasıl yapılacağı konusunda eğitim verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu Müdürlüğü'nün, ”Yerli Tohum Tarım Atölyesi” isimli projesi çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere ağaçlarda budamanın nasıl yapılacağı konusunda eğitim verildiği bildirildi.


Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” isimli proje çerçevesinde öğrencilere ağaçlarda budamanın nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

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