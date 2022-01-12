İhlas Haber Ajansı

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Altıntaş'ta öğrencilere “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma” semineri verildi

Kütahya’nın Altıntaş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler tarafından öğrencilere, “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma” ve polislik mesleği hakkında seminer verildiSeminere, İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kılıç ve polis memurları katıldı.

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler tarafından öğrencilere, “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma” ve polislik mesleği hakkında seminer verildi


Seminere, İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kılıç ve polis memurları katıldı. Sunumda öğrencilere hayatta karşılaşabilecekleri yan kesicilik, hırsızlık, kişisel veri güvenliği, sosyal medyayı güvenli kullanma ile polislik mesleği konularında bilgiler verildi ve öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.

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