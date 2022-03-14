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Altıntaş'ta öğrencilere tarım eğitimi veriliyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu Müdürlüğü’nün “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesi kapsamında öğrencilere tarım eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu Müdürlüğü'nün “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesi kapsamında öğrencilere tarım eğitimi verildiği bildirildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından öğrencilere, sebze ve meyvelerin neler olduğu, aralarındaki ayırt edici özellikler ve meyve ağaçlarının bakımları konuları anlatıldı. Eğitimlerin her hafta düzenli bir şekilde verilmeye devam edileceği belirtildi.

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