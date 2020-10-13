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Altıntaş'ta okullarda fidan dikildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısına uyan okul müdürü ve öğretmenler, ilçe merkezi ve köy okullarının bahçelerine fidan dikerek can suyu verdi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına uyan okul müdürü ve öğretmenler, ilçe merkezi ve köy okullarının bahçelerine fidan dikerek can suyu verdi.


Altıntaş Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven yaptığı açıklamada, "İlçe merkezimizde bulunan okullarımızda ve köy okullarımızda, yıllar sonra meyvesini de öğrencilerimizle yiyebilmek için öğretmenlerimizle bir fidan dikip can suyu verdik. Bugün aslında bizim için çok anlamlı. Öğrencilerimizi okullarla fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Geleceğimizi, ülkemizi daha iyi yarınlara taşımak için umutlarımızı geleceğimize taşımanın sorumluluğu içerisinde tedbirlere uyarak hep birlikte yarınları kucaklayalım istedik" diye konuştu.

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