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Altıntaş'ta okuma bayramı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri için okuma bayramı şenliği düzenlendi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri için okuma bayramı şenliği düzenlendi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz, Zafer İlkokulu Ana Sınıfı mezuniyet töreni ve birinci sınıf öğrencilerimizin okuma bayramı şenliğine katılım sağlayarak yavrularımızın sevinçlerine ortak olduk. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze, İdareci, öğretmen, velilerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yavrularımıza Allah'tan zihin açıklığı temenni ediyoruz. Öğrencilerimize hediyelerini ve başarı belgelerini verdik'' ifadelerini kullandı.

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