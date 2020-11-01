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Altıntaş'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıntaş ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 13 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de iki şüpheli şahsın sahte içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilere ait kahvehane ile ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 litre sahte rakı, 6 litre kaçak viski, 3 litre etil alkol olmak üzere toplam 13 litre alkol ve alkol yapımında kullanılan bir adet huni ele geçirildi. Şüpheliler, Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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