Altıntaş'ta şiir dinletisi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İstiklal İlkokulu öğrencileri tarafından "Gönülde saklı nameler" adlı şiir dinletisi programı gerçekleştirildi.

Altıntaş Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, kurum amirleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Şiir dinletisi programında ilokul öğrencileri tarafından dünya ve Türk tarihinin önemli şairlerinin şiirleri okundu ve görsel sunumlarda bulunuldu.

İstiklal İlokulu Müdürü Davut Yavuz, yaptığı açıklamada, ''

Bize her türlü imkanı sunan Altıntaş MYO ailesine, katılım sağlayan ilçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Velilerimize ve Altıntaş halkına teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin Türk ve Dünya şairlerini kısa sürede öğrenmesi ve bu muhteşem sunumu bizlere yapması, ayrıca Kurtuluş Savaşı görselleri ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini bizlere dinletmeleri takdire şayandı. Altıntaş MYO' da yaptığımız şiir dinletisinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim'' dedi.