İhlas Haber Ajansı

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Altıntaş'ta sokak hayvanları için besleme alanı

Altıntaş’ta Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için ilçe dışında besleme alanı oluşturdu.

Altıntaş'ta Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için ilçe dışında besleme alanı oluşturdu.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, sahipsiz sokak hayvanlarının, ilçe merkezinde vatandaşları rahatsız etmemeleri açısından, ilçedeki eski kireç ocağı ( eski çöp döküm alanı) civarında, hayvanları besleme alanı oluşturduklarını söyledi.


Teke,” Vatandaşlarımızın, şehir içinde besleme yapmamalarını önemle rica ediyorum. Hayvanların bakımı ve beslenmesi belediyemiz tarafından besleme alanında yapılacaktır” dedi.

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