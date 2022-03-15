İhlas Haber Ajansı

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Altıntaş'ta sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama bırakıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama bırakıldığı bildirildi.


İlçe genelinde soğuk hava koşullarında yiyecek bulma konusunda sıkıntı çeken sokak hayvanları için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Özel İdare ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince belirlenen noktalara mama bırakılarak beslenmeleri sağlandı.

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