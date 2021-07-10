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Altıntaş'ta spor kursları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 6 branş da spor kursları açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 6 branş da spor kursları açıldığı bildirildi.


Altıntaş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemizde yaz spor okullarımız çerçevesinde futbol ,basketbol, badminton ve 9 yaş üstü taekwondo kurslarımız başlamıştır. 6 branş 8 grupta başlattığımız yaz kurslarımızda spor yapmak isteyen tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Amacımız, başarılı olacakları dalda yetenekli gençlerimizi bulup, ilçemiz ve ilimiz için değerler yetiştirmek'' ifadeleri kullanıldı.

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