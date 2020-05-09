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Altıntaş'ta sürücülere broşür ve maske dağıtıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında yaptıkları uygulamalarda, sürücülere maske ve trafik haftası dolayısıyla broşür dağıttı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında yaptıkları uygulamalarda, sürücülere maske ve trafik haftası dolayısıyla broşür dağıttı.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ''Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla, her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanmaktadır. İlçemizde de"Trafik Haftası" sebebiyle trafik ekipleri, sürücülere "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" sloganlı broşürleri dağıtarak, hem evde kalmanın önemini vurguladılar hem de trafik kurallarını hatırlatarak vatandaşları bilinçlendirdiler. Ayrıca sürücülere maske dağıtımı da yapıldı'' ifadelerini kullandı.

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