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Altıntaş'ta süs bitkisi dikimi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından cadde ve sokaklara süs bitkisi dikimi yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından cadde ve sokaklara süs bitkisi dikimi yapıldığı bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz, çevre yolunun ağaçlandırılmasından sonra, bu gün itibariyle süs bitkisi dikimi çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Amacımız Altıntaş ilçemizi nakış nakış işleyip yeşillendirmek. Emeği geçen belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

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