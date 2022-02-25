Altıntaş'ta tarihi eser operasyonunda 200 gümüş sikke ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki 200 gümüş sikkeyi satmak için müşteri aradığı ileri sürülen 2 şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, O.Ş. ve A.Ç. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Altıntaş ilçesinde durdurulan içerisinde şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 200 gümüş sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma devam ediyor.