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Altıntaş'ta tarım ve projeler konuşuldu

Kütahya Tarım İl Müdürü Orhan Özçalık ve TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke’yi makamında ziyaret etti.

Kütahya Tarım İl Müdürü Orhan Özçalık ve TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi makamında ziyaret etti.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Kütahya'nın tahıl ambarı olarak bilinen Altıntaş ilçemizin tarım ve hayvancılıktaki yapılabilecek çalışmaları görüşme imkanı bulduk. Beşkarış barajı ile ilgili sulama yöntemleri ve bu yöntemleri üreticilerimize aktarmanın yararlı olacağı konusunda fikir birliğine vardık. Ayrıca TKDK aracılığı ile halkımıza yardımcı olabileceğimiz projeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk'' dedi.

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