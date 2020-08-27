İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıntaş'ta tarımda alternatif ürün üretimi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde alternatif tarım ürünleri üretimi için Ziraat Odası Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde alternatif tarım ürünleri üretimi için Ziraat Odası Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş ve köylerinde orbitolojik tarım uygulamalı, sözleşmeli çitlemelik ayçiçeği ve patlatmalık mısır üretimi için çalışmalarımız devam ediyor. Ziraat odamız tarafından üretilmesi desteklenen bu ürünlerimizden ekip üretmek isteyen çiftçilerimiz odamıza başvursunlar. Amacımız hububat yönünden oldukça bereketli olan topraklarımızda alternatif ürünlerle ilçe ekonomimizin tarım alanında daha da gelişmesini hedefliyoruz. Önceliğimiz her zaman üreticilerimizin menfaatidir'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.