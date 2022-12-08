İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altıntaş'ta taşımalı araç sürücülerine karla mücadele eğitimi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğince taşımalı araç sürücülerine karla mücadele konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğince taşımalı araç sürücülerine karla mücadele konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.


İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda taşımalı araç sürücülerine karla mücadele konusunda bilgilendirme eğitimi verildi. Servis şoförlerine kış aylarında neler yapılması gerektiği ve kış lastiğinin önemi hakkında bilgiler verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.