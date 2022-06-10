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Altıntaş'ta tiyatro şenliği ödül töreni

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Sancaktar Eğitim Hareketi Yetenek projesi çerçevesinde düzenlenen tiyatro şenliği ödül töreni gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Sancaktar Eğitim Hareketi Yetenek projesi çerçevesinde düzenlenen tiyatro şenliği ödül töreni gerçekleştirildi.


10 okulun katıldığı gösteride en iyi takım ödülü alan okulların oyunlarının sahnelendiği etkinliğe, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve kurum amirleri katıldı.

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