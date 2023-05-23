Altıntaş'ta Togg'a yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Altıntaş Belediyesi tarafından Altıntaş'ta getirilmesi sağlanan araç AK Parti ilçe Başkanlığı önünde yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı.

Togg'un direksiyonuna geçerek bir süre test sürüşü gerçekleştiren Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ”Vatandaşlarımız yerli ve milli gururumuz Togg'u kurtuluşun ilçesi Altıntaş'ta görmenin heyecanını yaşadı. Yerli elektrikli otomobilimiz Togg gerçekten estetik, donanımlı ve kaliteli. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla emin adımlarla 28 Mayıs 2.tur seçimlerimize giderken, daha iyi yerli ve milli projeler için tekrar en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza desteğimiz sürecek” dedi.