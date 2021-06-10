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Altıntaş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Altıntaş ilçesi Genişler köyü yakınlarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, S.G idaresindeki 34 VG 9943 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü S.G ve otomobilde bulunan Z.G yaralandı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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