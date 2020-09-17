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Altıntaş'ta velilerle Korona virüs toplantıları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, birinci sınıf öğretmenleri tarafından, öğrenci velilerine yönelik seyreltilmiş veli toplantıları düzenlediği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, birinci sınıf öğretmenleri tarafından, öğrenci velilerine yönelik seyreltilmiş veli toplantıları düzenlediği bildirildi.


Altıntaş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Okulumuz 1. sınıf öğretmenlerimiz tarafından öğrenci velilerimiz ile belli aralıklarla veli toplantıları düzenlenmiş, pandemi sürecini sağlıklı koşullarda yürütülmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Toplantılar, sosyal mesafe, doğru maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun olarak periyodik zamanlarda, seyreltilmiş olarak gerçekleştirmiştir. Yapılan bu toplantılarda, velilerimizle 1. sınıf öğrencilerimizin pandemi döneminde okula alışma sürecinde yapılması gerekenler anlatılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

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