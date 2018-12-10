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Altıntaş'ta yangın: 1 ev tamamen yanarak kül oldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak küle döndü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak küle döndü.


Olay ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 69 yaşındaki Hüseyin Çanak'a ait 2 katlı ahşap ev, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlarla yanmaya başladı. Yangın evin alt katında bulunan ahır ve samanlıkta çıktığı için evde bulunan Hüseyin Çanak, Eşi, Gelini ve Torunu köylüler tarafından çatıdan alınarak kurtarıldı. Yangında ahırda bulunan 49 küçükbaş hayvan köylüler tarafından telef olmaktan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar köylülerin elden ele kovalarla yangına müdahale etmesi yeterli olmadı. Yangın sonunda tamamen kullanılamaz hale gelen evde hiç bir eşyanın kurtarılamadığı öğrenildi. Ailenin kış şartlarında evsiz kalması köy halkında büyük üzüntüye neden oldu.


Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangına Altıntaş, Dumlupınar, Gediz ve Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının, hemen bitişiğindeki ahşap evlere sıçraması, itfaiye ekipleri ve tüm köylülerin yoğun çalışmalarıyla önlendi.(YD-EFE)

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