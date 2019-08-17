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Altıntaş'ta yangın

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı köyünde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve bir hayvan barınağı yanarak küle döndü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı köyünde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve bir hayvan barınağı yanarak küle döndü.


Edinilen bilgiye göre Altıntaş ilçesi Yolçatı köyünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Cemal Aydemir'e ait samanlıkta yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan hayvan barınağına ve eve sıçradı. Yangına Altıntaş Belediyesi İtfaiye ekipleri, Afyon İhsaniye Belediyesi itfaiye ekipleri ve Aslanapa Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.


Toplam 5 itfaiye aracı, 2 kamyon ve bir iş makinası, 3 saat boyunca yangını söndürmek için çalışma yaptı. Yangında bin adet saman balyası, bir adet yem kırma makinası ve evdeki eşyalar yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu bildirildi.


Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.(YD-EFE)

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