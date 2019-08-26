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Altıntaş'ta yarım asırlık asker uğurluma geleneği

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyünde 50 yıllık asker uğurlama geleneği yaşatılmaya devam ediliyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyünde 50 yıllık asker uğurlama geleneği yaşatılmaya devam ediliyor.


Altıntaş Gökçeler köyünde askere gidecek olan 5 genç için, köy meydanında Cami İmam Hatibi tarafından dualar edildi ve helallik alındı.


Altıntaş İl Genel Meclisi Üyesi Zeki Öztürk, ''Köyümüzün vatan bekçileri olan değerli askerlerimizin uğurlama dualarını yaptık. Köyümüzün yarım asırlık adetlerinden biri olan duadan sonra askerlerin herkesin elini öpmesi ve helalleşmesi yapıldı. Gençlerimiz bir hafta boyunca köyümüzde evlere davet edilip yemek ikramında bulunuldu. Davet etme fırsatı bulamayan vatandaşlarımız ise karınca kararınca askerlere yol harçlığı verdi. Allah, hayırlısıyla sağ salim memleketlerine dönmelerini nasip etsin. Askerimizi, polisimizi havada, karada, denizde, içeride, dışarıda aziz ve mensur eylesin. Sinsi plan ve tuzaklardan korusun'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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