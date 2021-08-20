Altıntaş'ta "Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası" sona erdi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Müftülük tarafından düzenlenen futbol turnuvası düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Turnuva sonrası ödül törenine katılan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş İlçe Müftülüğümüz tarafından ilçemiz halı sahasında düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası" programına katılım sağladık. Gençlerimizi tebrik ediyor, İlçe Müftümüz Muammer Borlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kazanan tüm takımlarımız oldu. Bizler hepsine ödül verdik. Gençlerimizin hem Kur'an öğrenmesi, hem de sportif faaliyette bulunması oldukça güzel'' ifadelerini kullandı. ,