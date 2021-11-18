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Altıntaş'ta ''Yerli tohum tarım atölyesi'' projesi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Zafer İlkokulu idarecileri Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke’yi ziyaret ederek "Yerli tohum tarım atölyesi" projesi kapsamında yetiştirilen ürünlerden elde edilen kabak tatlısı ve domates sosu ikram ettiler.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer İlkokulu idarecileri Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi ziyaret ederek "Yerli tohum tarım atölyesi" projesi kapsamında yetiştirilen ürünlerden elde edilen kabak tatlısı ve domates sosu ikram ettiler.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke,” İlçemiz Zafer İlkokulu Müdürümüz Serdar Taşoğlu ve Müdür Yardımcımız Mehmet Akkaya, Belediyemizi ziyaret ederek, Altıntaş Kaymakamlığı, Altıntaş Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile yürütülen, “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesi kapsamında yetiştirilen ürünlerden elde edilen kabak tatlısı ve domates sosu ikram ettiler. Proje ortaklarına, okul idareci ve öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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