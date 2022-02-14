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Altıntaş'ta “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesi kapsamında öğrencilere, “Tarım Alanının Üretime Hazırlanması" ve "Ekim, Dikim İşleminden Hasada Kadar Geçen Sürede Yapılması Gerekenler" hakkında eğitim verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesi kapsamında öğrencilere, “Tarım Alanının Üretime Hazırlanması" ve "Ekim, Dikim İşleminden Hasada Kadar Geçen Sürede Yapılması Gerekenler" hakkında eğitim verildiği bildirildi.


Zafer İlkokulu Müdürlüğü'nün “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” projesi kapsamında Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından öğrencilere, "Tarım Alanının Üretime Hazırlanması" ve "Ekim, Dikim İşleminden Hasada Kadar Geçen Sürede Yapılması Gerekenler" hakkında eğitim verildi.


Eğitimlerin her hafta verilmeye devam edileceği belirtildi.

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